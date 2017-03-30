وصل وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون الى أنقرة الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بينما تجرى وراء تركيا إلى تحسين علاقاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتيلرسون هو أرفع مسؤول أمريكى يزور تركيا منذ تولى الرئيس دونالد ترامب مهامة فى يناير. وسيلتقى وزير الخارجية التركى مولود تشاوش اوغلو ايضا.

واصدر مسؤولون فى الدول الحليفة فى حلف شمال الاطلسى ان وزيرى الخارجية سيناقشان أعدادا من القضايا بما فيها النزاع السورى الذى دخل سنةه السابع.

وأعلنت تركيا الاربعاء انتهاء حملتها العسكرية فى شمال سوريا من دون تحديد ما إذا كانت ستسحب قواتها من البلد المجاور. واصدر مجلس التأمين القومى التركى برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان أن الهجوم الذى استغرق نصف السنة فى سوريا قد “انتهى بنجاح“.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء بن على يلديريم انتهاء العملية العسكرية لكن من دون أن يستبعد شن حملات عسكرية جديدة داخل سوريا.

وكانت تركيا أطلقت فى أغسطس الفائت عملية “درع الفرات” فى شمال سوريا لكى تبعد عن حدودها الجنوبية كلا من تنظيم داعش الارهابيه الجهادى وقوات سوريا الديموقراطية التى تضم الى جانب فصائل عربية، أخرى كردية تعتبرها أنقرة “ارهابية“.

من جهة أخرى، أوقفت الولايات المتحدة مسؤولا كبيرا فى مصرف تركى رسمى بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وأعلن “بنك خلق” (البنك الشعبي) المملوك من الدولة التركية فى بيان “تم اعتاصدر نائب مديرنا السنة المكلف العمليات المصرفية الدولية محمد حقان أتيلا فى الولايات المتحدة حيث كان موجودا لأغراض العمل فى 28 مارس“.

وأخيرا، عبرت تركيا عن غضبها بعدما تبين ان قنصلية الولايات المتحدة فى اسطنبول اتصلت بداعية تتهمه بالتورط فى المحاولة الانقلابية التى جرت السنة الماضي.

لكن السفارة الأمريكية فى تركيا اصدر ت ان القنصلية فى اسطنبول اتصلت بالداعية عادل اوكسوز لابلاغه بان تأشيرة الدخول الأمريكية التى بحوزته ألغيت.

لكن يلديريم اصدر ان بيان السفارة الاميركية ليس كافيا و”ننتظر ردا أفضل“.

المصدر : مصر ناين