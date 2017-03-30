اتجه هذا السنة أعداد من نجوم الكوميديا إلى غناء تترات مسلسلاتهما الدرامية، خاصة أن أحداث أعمالهما تدور فى إطار كوميدى اجتماعى، فربما اتجهوا لهذا الأمر لتكون أصواتهما أكثر تعبيرا عن الحالة الدرامية الكوميدية المرغوب تقديمها، ومن هؤلاء النجم أشرف عبد الباقى، الذى سجل أمس الأربعاء أغانى تترات مسلسله الجديد “عائلة زيزو”، داخل أحد الاستوديوهات، حيث فضل الفنان الكوميدى أن يقدم التترات بصوته، وهذه ليست المرة الأولى التى يُقبل فيها على هذا الأمر، لكن فعلها من قبلها فى العديد من الأعمال الدرامية، هذا بالإضافة إلى تقديمه أغنية تتر عروض “مسرح مصر” على الفضائيات، والمسلسل يعرض على فضائية CBC، بدءا من السبت 8 أبريل، ويشارك فى بطولته بجانب أشرف عبد الباقى، كل من شيرين ونسرين أمين ومى القاضى ولطفى لبيب وأحمد حلاوة ونهال عنبر وإبرام سمير وأعداد آخر كبير من الفنانين، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى كوميدى حول المشاكل اليومية التى تواجهها الأسر المصرية.

وسلك هذا الطرق أيضا الفنان الكوميدى سامح حسين، الذى انتهى مؤخرا من تسجيل أغانى تترات مسلسله الجديد “سرايا حمدين”، والمقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، ويقدم “حسين” العمل على 3 أجزاء، كل منه 30 حلقة، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من راندا البحيرى ومحمد ثروت وإيناس مكى وأحمد حلاوة وإيمان السيد وعماد رشاد ومصطفى أبو سريع ونرمين ماهر وعلاء مرسى وجيهان خليل وياسر التوبجى واحمد التهامى وأعداد كبير من الفنانين الشباب منهم ندا عادل وكارولين عزمى وإبرام سمير وحامد الشراب ومحمود قام بفتحى وهالة السعيد ونور مغربى ومنار العطار وسلمى مسعود ومحمود قام بفتحى وعلى عبد المنعم وخالد صفوت وفادى يسرى ومحمد يونس، كما يجمع العمل العديد من الفنانين العرب من الخليج ولبنان والمغرب ولبيا وتونس قصة نهاد وحيد، وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، وإنتاج ياسر سليم، وإخراج سيف يوسف.

المصدر : مصر ناين