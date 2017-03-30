بدأت عملية التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، منذ قليل، المقرر إقامتها اليوم الخميس، وحال عدم اكتمال النصاب القانونى سيقام الاجتماع الثانى بكره الجمعة.

وتستمر عملية التوقيع فى كشوف التسجيل للأعضاء السنةلين بنادى الزمالك الى أن الساعة الثانية ظهر اليوم ويكون الاجتماع صحيحا حال حضور الأغلبية المطلقة وهى عبارة عن 50% من الأعضاء + 1، وحال اكتمال النصاب القانونى تبدأ مناقشة جدول الأعمال فى الثانية ظهرًا، أما حال عدم اكتمال النصاب القانونى يعقد اجتماع ثان غدًا الجمعة بإجراءات جديدة وتوقيع جديد فى كشوف التسجيل للأعضاء ويكون الاجتماع صحيح بحضور 20% أو ألف عضو أيهما أقل.

المصدر : مصر ناين