أعلن مركز حميميم الروسى فى سوريا عن توزيع سبع شحنات من المواد الإغاثية على المنكوبين فى محافظتى حلب والقنيطرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية- فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، أن طائرات الشحن العسكرى الروسية، أنزلت- فى إطار مشوفة الوضع الإنسانى فى سوريا 21 طنا من المساعدات الأممية للمحاصرين فى محيط دير الزور شرق سوريا، لافتة إلى أن النظام السورية كانت قد تلقت هذه المساعدات فى وقت سابق من الأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات الروسية شملت نحو 3,5 ألف نسمة، وجرى توزيعها فى مراكز الإيواء والأماكن التى خصصتها النظام السورية جراء ذلك فى القنيطرة وأحياء الشيخ مقصود والأعظمية والشيخ طحان وغيرها فى حلب.

يذكر أن المساعدات الإنسانية الروسية لم تنقطع عن سوريا منذ 2012، ولا تقتصر على الأغذية والأدوية والكوادر الطبية فحسب، بل أرسلت موسكو فرقا متكاملة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها الإرهابيون قبل انسحابهم من المناطق المحررة، وأطلقت برنامجا خاصا لتدريب العسكريين السوريين على إزالة الألغام وتطهير الأراضى المحررة من المتفجرات.

المصدر : مصر ناين