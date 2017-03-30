تفقدالمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بدء تنفيذ أعمال إصلاح منظومة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية والتى تعانى منها المحافظة من 11 سنة وتحديداً منذ سنة 2006 حيث يتم حالياً تنفيذ الحلول الالان ة للمشكلة.

وتواجد المحافظ برفقةالباشمهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي و أحمد دسوقى رئيس المدينة في موقع الأعمال بالمنطقة التي تتسرب إليها مياه الصرف عند أبراج المحولات حيث تجري أعمال تجفيف المنطقة من المياه وتنفيذ إجراءات منع التسرب المياه بمحيط المنطقة والمناطق السكنية المتاخمة.

وطالب المحافظ ، فى بيان له اليوم ، المقاولين المنفذين بالعمل على فترتين مسائية وصباحية طوال اليوم لسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء من هذه المشكلة والتي عانت منها المنطقة لسنوات وحالت دون ضخ مزيد من الاستثمارات للمنطقة.

وأكد البيان أن هذه المشكلة كانت من أولويات المحافظ منذ أن تولي مسؤولية الإقليم نظرا لأبعادها وأثارها السلبية المتأعدادة خاصة في مجال الإستثمار والنهوض بمنطقة بياض العرب الصناعية والتي تعد أقدم المناطق الصناعية بالمحافظة حيث اكد المحافظ على أهمية الحل العلمي والاستعانة بمتخصصين لحل هذه المشكلة وبالفعل تم الأستقرار مع الوزارات والجهات المعنية على هذا الإتجاه إلى أن فاز أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لوضع الحلول لهذه المشكلة”.

وتتضمن الحلول الالان ة والتي يتم تنفيذها حاليا إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط لمساحة 200 فدان يتم زراعتها طبقا للكود المصري للري لمياه معالجة الصرف وذلك بناءً على توصيات المكتب الإستشاري المسند إليه وضع الحلول الالان ة والآجلة للمشكلة ، وسيتم بعد ذلك تنفيذ الحل الآجل والنهائي للمشكلة من خلال تنفيذ بعض الأعمال والإجراءات الفنية منها تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع في الأعمال الزراعية ليتم استيعاب كمية الرف الصحي والصناعي الناتج من منطقة بياض العرب.

محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي



محافظ بني سويف يشوف بداية حل مشكلة الصرف الصناعي

المصدر : مصر ناين