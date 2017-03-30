قُتل 11 عنصرا من مليشيات الحوثيين وأصيب 5 آخرون فى اشتباكات وقصف مع قوات الجيش الوطنى اليمنى بمحافظتى تعز وصنعاء.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن مصادر محلية يمنية قولها اليوم الخميس، “قُتل 8 عناصر من مليشيات الحوثيين جراء هجوم شنته قوات الشرعية اليمنية على مواقعهم فى مديرية المخا غربى محافظة تعز، بالإضافة إلى مواقع شوفة لهم فى مديرية نهم شرقى العاصمة صنعاء”.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف العربى تواصل قصفها لمواقع الحوثيين فى مديرية “موزع” غربى محافظة تعز، حيث استهدفت الغارات تجمعات الحوثيين بين مديريتى ذباب وموزع، وأدت إلى مصرع 3 عناصر منهم وإصابة 5 آخرين.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد دعا المجتمع الدولى إلى التحدث بصوت موحد ومتسق مع أطراف الصراع فى اليمن، مطالبا دول مجلس التأمين باستخدام ثقلهم لدفاع الأطراف المعنية لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى تفاق نهائى قبل إزهاق المزيد من الأرواح.

وأوضح عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية والاقتصادية المتدهورة بسرعة فى منتصف التصدى المقلق للعمليات العسكرية.

المصدر : مصر ناين