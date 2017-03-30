أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ، إصابة 64 تمليذا وتلميذة بمرض الجدرى المائى بين طلاب مدارس المحافظة فى ٣ إدارات تعليمية.





وأظهر صلاح قام بفتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، فى بيان اليوم ، أن الحالات المصابة هى ١٧ منها فى مدرسة النيل ونزة قرار بمنفلوط ، و١٥بمدرسة السلام المتطورة ،و٥ طلاب فى مدرسة أبو عقرب التجريبية للغات،و٤طلاب بمدرسة الجلاء الإبتدائية .





وأضاف وكيل الوزارة أنه تم منح الطلاب المصابين أجازة ١٥يوما الى أن يتماثلوا للشفاء ومنعا لإنتشار العدوى بين التلاميذ في الفصول، مشيرا إلى أنه تم إخطار مديرية الصحة بضرورة مشوفة المستمرة من قبل اﻷطباء على المدارس ، وعقد ندوات تثقيفية بالمدارس حول المرض وكيفية الوقاية منه وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية داخل الفصول .





ومن جانبه أكد الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مديرية الصحة على استعداد تام للتسنةل الفورى مع أي عارض، مشيرا إلى توفير جميع الأدوية والأمصال بمستشفياتها وفقا للبروتوكول المتبع فيما بينها وبين مديرية التربية والتعليم.





وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية حال ظهور أي حالة مصابة أو يشتبه بها وذلك بسرعة الإبلاغ والعزل الفورى مؤكدا على تخصيص مكان بكل مستشفى لعزل الحالات المصابة بها لحين التأكد من الإصابة والشفاء الكامل.

المصدر : مصر ناين