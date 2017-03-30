يدرس اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بالتعاون مع دول شرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، وتضم دول جيبوتى وكينيا ومدغشقر ومالاوى ومورشيوس والسودان وزامبيا وزيمبابوى ورواندا، تقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة أن دول الكوميسا ترغب فى الحصول على حق إذاعة مباريات فرقها ومنتخباتها فى بطولات الكاف المختلفة، وإنهاء فكرة البث الحصرى أو تشفير إذاعة المباريات الذى تتبعه القناة التى تنقل مسابقات الاتحاد الأفريقى.

ولعبت دول “الكوميسا”، دورًا بارزًا فى إسقاط الكاميرونى عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى السابق فى انتخابات الرئاسة الأخيرة لصالح أحمد أحمد.

المصدر : مصر ناين