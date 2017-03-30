شنت إدارة المرور بمديرية تأمين المنوفية، صباح اليوم، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية.

أسفرت الحملات عن تحرير 1237 مخالفة مرورية متصنف ة شملت ضبط 117 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، وضبط 71 سيارة بدون رخصة قيادة، وضبط 63 سيارة بدون رخصة تسيير، وسيارة بدون لوحات، و19 دراجة نارية بدون لوحات، و917 مخالفات على نموذج 125 مرور، كما تم فحص 11 سيارة متروكة بمعرفة خبراء المفرقعات، وتم تعقيمها وتبين سلبيتها.

كما شن اليوم قسم مباحث التموين بمديرية تأمين المنوفية حملة مكبرة بمركز منوف، وقسم شبين الكوم بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 59 قضية تموينية متصنف ة بين 28 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، و7 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية و8 قضايا عدم وجود سجل تجارى، وضبط 55 طن أسمنت مجهولة المصدر بمستودعى بناء بمدينة شبين الكوم، وطن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بمحل مبيدات ومخصبات زراعية مركز منوف.

وتم ضبط “م . م . ع” 19 سنة، المدير المسئول عن مزرعة بمنطقة 2000 فدان، ومقيم مركز الفشن بنى سويف لقيامه بتصنيع زيتون مخلل بدون ترخيص وبدون مراعاة اشتراطات الصحة السنةة، وضبط 290 برميل بداخلها زيتون، 3000 كيلو تقريباً، و1168 برميل صغير بداخلها 200 كيلو تقريباً، تم إرسال العينات اللازمة إلى المعمل المركزى لبيان صلاحيتها من عدمه، وتم التحفظ على المضبوطات، أعيد قيد المحضر برقم 5143 جنح مركز السادات لسنة 2017 .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية للقيام بحملة إنضباطية مرورية على مستوى الجمهورية وفى إطار تنفيذ تلك التوجيهات بنطاق المديرية تحت إشراف مدير تأمين المنوفية وبرئاسة قيادات المديرية لتأكيد انضباط الشارع دون تعنت أو إثاصدر على كاهل المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المسنةلة .

المصدر : مصر ناين