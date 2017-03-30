أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظة سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بحملة مكبرة بقرية سفلاق لرصد المخالفات التموينية بالمخابز ومحلات الجزارة والمحلات التجارية بالتنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة تموين ساقلته.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن على عيسى غلاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، تفقد المخابز الموجودة بالقرية وتم رصد العديد من المخالفات وتم تحرير 5 محاضر مخالفة وهى عبارة عن توقف عن الانتاج ونقص فى وزن رغيف الخبز كما أنه تم التأكد من سلامة المعروض من السلع واللحوم بمحلات الجزارة.

وشدد محافظ سوهاج، على ضرورة المشوفة المستمرة للحالة التموينية وضبط الاسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

المصدر : مصر ناين