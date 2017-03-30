لقى شاب مصرعه تحت عجلات قطار بمحطة قطار قويسنا، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير تأمين المنوفية، إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتبلغ مركز واجبة قويسنا، من إدارة واجبة النجدة باصطدام أحد القطارات بشخص بالقرب من محطة سكة حديد شبرا بخوم دائرة المركز ووفاته.

وبالانتاصدر سيارات الإسعاف، بإشراف شادى نبوى البدرى مشرف إسعاف محافظة المنوفية، والفحص تبين اصطدام القطار القادم من زفتى بنها ب” ر . ا . م . أ” 27 سنة، سنةل ومقيم قرية وصيف مركز زفتى غربية، ما أدى إلى إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالرأس ووفاته، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قويسنا المركزى.

وبسؤال شقيق المتوفى “م . ا . م . أ” 48 سنة، سنةل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3222 إدارى مركز قويسنا لسنة 2017، بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

المصدر : مصر ناين