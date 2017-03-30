هو بطبيعته يعمل أكثر مما يتحدث، قليل الظهور الإعلامى رغم نجاحاته المتميزة فى كل الفرق، التى تولى تدريبها، ويدخل تجربته الثانية هذا الموسم بطموحات كبيرة بغية إعادة الإنتاج الحربى لمكانته فى منتصف الكبار، تقبل المهمة الصعبة، رغم تبقى أمتار قليلة على نهاية المسابقة، متسلحاً بخبرته الطويلة فى الملاعب وعلى مقعد الرجل الأول، إنه مختار مختار المدير الفنى الجديد للإنتاج الحربى، الذى التقته «اليوم السابع» فى حوار للحديث عن كل الاتجاهات ودار شريط الحوار كالتالى:

ما رأيك فى فريق الإنتاج الحربى؟

– مازال الأمر سابق لأوانه للحكم على الفريق، وإن كنت أرى أن خامة اللاعبين جيدة، ووجودهم فى المركز الثالث عشر لا يليق بالإمكانيات الموجودة بالفريق.

كيف شوفت مشوار شوقى غريب مع الإنتاج؟

– صادفه سوء توفيق فى مباريات كثيرة، وسوف أجرى وراء لاستكمال ما حققه خلال الفترة المقبلة.

ما طموحك مع الإنتاج؟

– هذا الموسم سيكون هدفى فيه تحسين ترتيب الفريق، والابتعاد عن قاع الجدول، وإذا قدر لى الاستمرار الموسم المقبل، سيكون هدفى المربع الذهبى.

ما سبب اختيارك للجهاز المعاون؟

– نعمل سوياً منذ فترة طويلة، وهم لاعبون كبار، سواء مجدى عبدالعاطى أو محمد عبدالله، وأتوقع لهما شأن كبير فى عالم التدريب.

هل تشعر بصعوبة المهمة لا سيما أن الإنتاج يحتل المركز الـ13؟

– سوف نجرى وراء ونجتهد، والتوفيق من عند المولى عز وجل، والإنتاج يملك مميزات لا تتوافر فى باقى الأندية، جراء ذلك تقبلت المهمة رغم تبقى أسابيع قليلة على نهاية المسابقة.

ماذا تقصد بمميزات الإنتاج؟

– الاستقرار المادى الذى عانيت من غيابه فى زعيم الثغر، ولعب دور البطولة فى إنهاء مشوارى مع الاتحاد.

هل شعرت بالندم على تولى تدريب زعيم الثغر؟

– بالعكس لم أندم مطلقاً، تجربة هائلة مبسوط بيها للغاية، كنت أتمنى الاستقرار المادى يكون موجودا فى زعيم الثغر، وكنت سأحقق طفرة هائلة ونقلة صنف ية للاتحاد السكندرى.

هل تلقيت عروضا للتدريب بالخليج بعد الرحيل عن الاتحاد؟

– تلقيت عروضا للتدريب بالفعل فى ليبيا والسودان والخليج، ولكنى اعتذرت لرغبتى فى الراحة، فضلا عن اقتناعى بأن الدورى المصرى أفضل من هذه الدوريات.

ما رأيك فى طبيعة المنافسة بالدورى المصرى؟

– الدورى المصرى يتطور كثيراً من موسم لموسم، وأصبح من الدوريات ذى الشأن الكبير فى الوطن العربى والقارة الأفريقية.

الأسابيع المقبلة للدورى سوف تكون أكثر صعوبة.. فى رأيك ما دور التحكيم؟

– التحكيم سيكون البطل فى المباريات المقبلة مع سخونة المنافسة، لذا لا بديل عن الهدوء وعدم التأثر بالأجواء الثائرة.

كيف شوفت انسحاب الزمالك من الدورى بعد أزمة المقاصة؟

– فى مباراة إنبى والمقاصة احتسب الحكم هدفا على فريق المقاصة ليس صحيحاً، لو تم احتسابه على الأهلى والزمالك كانت «القيامة قامت» والدنيا مشيت وعدت ولم تحدث أى ضجة.

ماذا تقصد؟

– الحكام بشر والأخطاء واردة، وكلنا نعانى منها، ولكن الأهلى والزمالك يملكان سلطة إعلامية هائلة، يجيدان استخدامها لحفظ حقوقهما.

وماذا عن الحكم جهاد جريشة؟

– من أفضل الحكام فى مصر، بل وفى قارة أفريقيا، وينبغى عدم ذبحه لمجرد خطأ بشرى وارد فى عالم الكرة.

بماذا تنصح الحكام الفترة المقبلة؟

– لا بديل عن الهدوء وعدم الالتفات لشبه هذه الأجواء الى أن لا يتأثروا سلبياً.

كيف ترى تأثير السويشال ميديا على الكرة المصرية؟

– مضرة للغاية، وأكبر دليل أن رؤساء الأندية تحركهم بعض الصفحات والآراء على هذه المواقع، مما يشكل ضغطا رهيبا على عناصر المنظومة.

من الأقرب للتتويج بالدورى هذا الموسم؟

– الأهلى الأقرب، فلم تحدث أن يتصدر الفريق الأحمر البطولة ويتراجع فى النهاية.

وماذا عن فرص الزمالك فى الفوز بالدرع؟

– لو الزمالك توج بطلا للدورى هذا الموسم سيكون هدية من الأهلى، بمعنى أن الفريق الأحمر سيكون حينها هو من منحه الفرصة، إذا ما أُصيب لاعبوه بالغرور.

هل تتفق مع الآراء التى تؤكد أن دكة الأهلى أصبحت «بعبع» للنجوم؟

– ليست «بعبع»، فهى مقبرة للنجوم، وليس الأهلى فقط، وإنما الزمالك أيضاً، هى نتيجة منطقية لكل الصفقات التى فشلت فى الفترات الأخيرة، وأصبح اللاعب الذى يحب اللعب لا يذهب للأهلى أو الزمالك، خوفا من نهاية مستقبله أسيرا للثلاجة.

ما رأيك فى أزمة عماد متعب مع الأهلى؟

– «ميصحش كلام عماد متعب، ولازم يكون منطقى ويعرف إن الدنيا كده، متعب زى زيزو والخطيب وكل النجوم الكبار اللى اعتزلت، وهايجى يوم ويبطل كورة، لازم متعب يعرف أن كل لاعب فى نهاية حياته مستواه بينزل وبيحصل معاه كده، ويشارك على فترات قليلة ويسجل، ومع ذلك لا يشارك أساسياً».

بماذا تنصح عماد متعب؟

– بقوله هو محمود الخطيب يقدر يرجع يلعب تانى؟ لازم تكون منطقى يا عماد، كل لاعب مهما يكون حجمه، عطاؤه بيقل، دى سنة الحياة عليك تقبلها ببساطة.

كيف ترى الخلاف بين أحمد قام بفتحى وسيد عبدالحفيظ؟

– الثنائى من أجدع الشخصيات فى الأهلى، وأرى أن الأزمة تم تضخيمها إعلاميا، وينبغى معالجتها فى الغرف المغلقة.

متى يتولى مختار مختار تدريب الأهلى؟

– ضاحكاً: لما ربنا يأذن، اسالوا مجلس الإدارة ليه مختار مدربش الأهلى؟

تردد أن الأخونة سر استبعادك من ترشيحات تدريب الأهلى؟

– كلام فاضى، ومينفعش اتكلم فيه أساسا أو أرد عليه.

هل تشعر أنك مظلوم فى الأهلى؟

– طبعاً.

وماذا عن تدريب المنتخبات سواء الشباب أو الأولمبى؟

– مختار مختار عدى هذه المرحلة خلاص.

وماذا عن تدريب المنتخب الأول؟

– يعنى مجتش من الأهلى هتيجى من المنتخب! كان الأولى بيتى هو اللى يمنحنى الفرصة مش المنتخب.

هل لديك خلافات مع المجلس الحالى تمنعك من تدريب الأهلى؟

– بالعكس علاقاتى طيبة بالجميع، سواء الحاليين أو السابقين ولا أجد مبرراً للموقف.

ما تقييمك لأداء الأهلى فى البطولة الأفريقية الى أن الآن؟

– كنت قلقان جدا على الفريق فى دور الـ 32 ولكن الأهلى عنده خبرات منحته الفرصة لتخطى عقبة بيدفست، وأعتقد أن المقبل أسهل بكثير، وأتوقع أن يذهب الأهلى بعيداً فى هذه البطولة.

البعض ينتقد حسام البدرى ويطالب برحيله.. ما رأيك؟

– بالورقة والقلم حسام البدرى يقدم نتائج متميزة، لم يتعرض للهزيمة فى الدورى، ويتصدر البطولة بأريحية بعيداً عن منافسه الزمالك، لذا لا مجال للحديث فى هذه الأمور.

ما تقييمك لكوليبالى فى الأهلى؟

– إزاى الأهلى يدفع مبلغ كبير للغاية فى لاعب لمجرد أن حد شاف ليه فيديو على النت، معرفش مين تعاقد مع كوليبالى، ولن أتدخل، لكن الحكم على اللاعبين لا يكون بهذه الطريقة.

ما رأيك فى تشكيل منتخب للمحليين؟

– فكرة رائعة، وفاترينة متميزة للنجوم ينبغى أن تنال اهتماما من كوبر.

بمناسبة كوبر.. هل الفراعنة قادرون على التأهل لكأس العالم روسيا 2018؟

– قادرون، نملك جيلا متميزا وصل لنهائى أفريقيا، ويسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمونديال.

البعض يردد أن نتائج الفراعنة مع كوبر عنوانها «الحظ»؟

– محدش يقدر يقول كده، كسبان غانا والفوز على الكونغو خارج الأرض أين الحظ؟ مدرب مركز مع فرقته ويسير بخطوات جيدة للغاية، وإذا كان محظوظا، لماذا فقد نا نهائى أمم أفريقيا أمام الكاميرون.

هل حرصت على التحدث مع أبوتريكة فى أزمته الأخيرة؟

– للأسف رقم تليفونه مش معايا.

ما رسالتك لأبوتريكة؟

– الأمور هتعدى على خير، وأنت إنسان تستاهل كل خير، ومعرفش الأمور كبرت معاك أوى ليه كده بدون سبب.

كيف شوفت أزمة حسام حسن الأخيرة مع إيهاب جلال؟

– حسام حسن لازم يهدى شوية، كلنا بنشيد بنتائجه مع المصرى، ولكنه مش هايكسب على طول، لازم يتقبل الهزيمة شبه الانتصار، ردود أفعاله مبالغ فيها جداً فى الهزائم، لازم يحافظ على تاريخه.

ما رأيك فى اعتزال مانويل جوزيه التدريب؟

– الأهلى هو من صنع جوزيه، وعندما تركه لم يحقق نتائج تذكر، يحسب له شخصيته القوية فى التسنةل مع النجوم داخل الفريق الأحمر إبان توليه تدريبه، ليحقق نتائج رائعة لاسمه فى الكرة الأفريقية وللأهلى أيضاً ولولا الأهلى ما كان لجوزيه شأن.

ما ردك على شائعات التفويت للأهلى التى تطاردك باستمرار؟

– كلام فاضى ميستاهلش التعليق عليه، وكفاية إن آخر موسم اتعادلت مع الأهلى وفقد ت من الزمالك.