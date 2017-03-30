تمكنت جمارك السويس ومباحث ميناء السخنة من ضبط حاوية قادمة من الصين بداخلها معدات طبية مجهولة المصدر.

واصدر مصدر تأمينى إن معلومات وصلت إلى مباحث ميناء السخنة عن اعتزام مهربين تهريب كميات كبيرة من المعدات الطبية مجهولة المصدر، بعد استيرادها من الصين وإخفائها داخل حاوية بضائع سنةة.

وأظهر أنه تم تشكيل لجنة من ضباط مباحث الميناء وجمارك السويس لمراقبة الحاويات الواردة للميناء وتفتيشها بدقة، حيث عثر داحل إحدى الحاويات القادمة من الصين على معدات طبية مخبأة فى منتصف بضائع سنةة.

المصدر : مصر ناين