نصح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى الدول العربية بالتمييز بين العدو والصديق وأن لا تخلط فى تحديدهم ومعرفتهم كما ينبغي حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية .

وأضافت الوكالة أن الناطق بإسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى علق على البيان الختامى للقمة العربية الـ28 المنعقدة هذا العالم فى عمان عاصمة الاردن واصدر أن هذا البيان هو مدعاة للأسف وأنه تضمن تكرار بعض المزاعم غير المجدية حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسياساتها فى المنطقة.

ونصح المتحدث بإسم الخارجية الدول العربية فى أن تهتم بالإخطار والتهديدات وأن تركز أعمالها على العدو المشترك، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية قد أكدت أكثر من مرة أنها لا تحتاج إلى التدخل فى شؤون الدول الأخرى وأنها تؤكد دائما على مبدأ حسن الجوار وإحترام سيادة الدول والبلدان وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

وأضاف ” لا يمكنا أن نحجم عن التعبير عن أسفنا حيال بعض مواقف قادة الدول العربية والذين يخطؤون متعمدين أو غير متعمدين فى تحديد العدو من الصديق وإهمال المعضلات الأساسية والرئيسية فى المنطقة رغم وجود التجارب والدروس الكثيرة”.

وحول بعض التصريحات المستنسخة فى ما يخص الجزر الإيرانية الثلاثة فى الخليج الفارسى اصدر بهرام قاسمى أن هذه الجزر كانت إيرانية وهى ستبقى كذلك وأن تكرار الأكاذيب حول هذه الجزر لا يغير من الحقائق التاريخية قيد أنملة وأننا ندين بشدة طرح شبه هذه المواضيع فى إجتماعات العربية المختلفة.

وأكد قاسمى موقف ايران الثابت إزاء جميع الدول والبلدان لاسيما البلدان الإسلامية والعربية المجاورة لإيران وأن سياساتها تقوم على مبدأ الإحترام وعدم التدخل فى شؤون الغير.

المصدر : مصر ناين