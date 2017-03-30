رفضت قاضية أمريكية دعوى قضائية تزعم أن المسلسل الكوميدى الشهير “The Big Bang Theory” استعار كلمات أغنية “سوفت كيتى”، التى استخدمت فى أعداد من الحلقات من دون إذن صاحبتها.

ورفعت ابنتا المعلمة إيديث نولين، التى كانت قد كتبت أشعارا مماثلة تحت اسم “وورم كيتى” فى الثلاثينيات من القرن الماضى، الدعوى فى ديسمبر 2015 بحجة سرقة الأشعار التى كتبتها أمهما.

وجاء فى الحكم الذى أصدرته القاضية نعومى بوشوالد فى مانهاتن أن المدعيتين الين نولين تشاس ومارجريت تشاس بيرى لم تقدما وثائق تثبت أنهما تملكان حقوق الملكية الفكرية لأشعار والدتهما وبالتالى تستحقان تعويضات.

توفيت اديث نولين سنة 2004 عن عمر 99 سنةا واصدر ت المدعيتان إنهما لم تكونان على علم بشأن “سوفت كيتى” الى أن سنة 2014، عندما قرأت فى مدونة عن الأغنية ومسلسل “The Big Bang Theory” الذى لم تشوفاه يوما.

وبدأ عرض “The Big Bang Theory” سنة 2007 وكان واحدا من أنجح المسلسلات التليفزيونية الأمريكية على مدى سنوات.





المصدر : مصر ناين