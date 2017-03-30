أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام وقائد الحرس الثورى السابق محسن رضائى، أنه ستتم معاقبة داعش الارهابيه فى حال تنفيذه أدنى تهديد ضد إيران، وذلك ردا على فيديو نشره التنظيم الإرهابى هدد فيه إيران بهجمات كتائب سلمان الفارسى.

واصدر رضائى فى تعليقه على حسابه الرسمى على إنستجرام “أنتم تفرون فى كل مكان، إذا قمتم بأدنى إجراء ضد إيران أو مصالحها خارج البلاد، سنلاحقكم فى أى مكان من العالم وسنعاقبكم بشدة”.

وأضاف، “أن البلاء الذى سينزل عليكم سيكون أكبر من هزيمتكم فى الموصل وحلب، فهناك لم تعاقبوا ل وجود السكان وهروبكم”.

قائد الحرس الثورى السابق

المصدر : مصر ناين