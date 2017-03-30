أطلق الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، مبادرة “الإسكندرية خالية من فيروس سي” وذلك من خلال تضافر كافة الجهود والجهات للوصول إلى محافظة خالية تماما ونهائيا من فيروس “سي”، وتفعيل دور المجتمع المدني والنقابات والهيئات والشركات والأفراد للمساهمة في القضاء على الفيروس خلال فترة وجيزة، والذي بات يهدد حياة المواطن المصري.

جاء ذلك فى الإجتماع الذي عقده المحافظ مع كافة الجهات المعنية وبحضورالدكتور شيرين حلمي رئيس شركة فاركوا للأدوية المصنعة لأحدث أجيال الأدوية لعلاج فيروس سي، ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق ” تحيا مصر “، ووكلاء وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة بالإسكندرية، ومشبه ي عن كلية الإسكندرية، وذلك لمناقشة آليات العمل والمخطط الوقتي للبدء الفوري في تنفيذ مبادرة ” الإسكندرية خالية من فيروس سي“.

وخلال الاجتماع وجه سلطان الشكر إلي محمد عشماوي علي الدور الذي يقوم به صندوق “تحيا مصر” للقضاء علي فيروس سي بجميع المحافظات وتقديم العلاج المجاني للمواطنين المصابين، كما شكر الدكتور شيرين حلمي علي دور الشركة المستمر في توفير أحدث ما توصل له الطب من أدوية لعلاج فيروس سي، ودعمهم الدائم لمكافحة الفيروس في مصر، مشيدا بالدور الوطني الذي يقوم به كلا من الصندوق والشركة في دعم الدولة وتوفير فرصة لعلاج أعداد أكبر من المرضي خاصة غير القادرين.

وكلف المحافظ ، فى بيان له اليوم ، شركة فاركو بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية واضحة لجميع الحالات الموجودة سواء الحاملة أو غير الحاملة للفيروس، وتحديد كواشف التحاليل والإختبارات التي سيتم مسح طبي شامل لها، علي أن يتم تجهيز مكان بالمحافظة لتسهيل هذه القاعدة حيث يتم تسجيل بيانات كافة المواطنيين، كما تم الأتفاق مع صندوق ” تحيا مصر” علي تمويل جميع الكواشف والفحوصات والتحاليل اللازمة، وأن يتم بدء التحليل وتكثيفه بالأماكن الحيوية مع الطلاب بالكلية ، والشباب بمراكز الشباب وذلك لأستقطاب أكبر أعداد ممكن من المواطنين.

على الصعيد نفسه كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة علي زيادة أعداد مراكز الفحص بالمستشفيات الشوفة لمديرية الصحة علي مستوي الأحياء بحيث يكون هناك مركز بكل حي علي الأقل، مع إمكانية توفير مراكز للفحص في المراكز الشوفة للشباب والرياضة من خلال المشاركة المجتمعية.

وأكد علي أهمية زيادة نشر التوعية بين المواطنين، موجها وكيلا وزارة التربية والتعليم، والشباب والرياضة بعمل خطة لنشر التوعية داخل نطاق عملهم لمواجهة فيرس سي، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لإيجاد منظومة أكثر قدرة وفاعلية علي نشر التوعية لأكبر أعداد.

ووجه المحافظ بتكوين فرق عمل كشفية بالتعاون مع كلية الإسكندرية والأكاديمية وجميع المؤسسات الطبية لعمل العديد من الأبحاث التي نستطيع الاعتماد عليها خلال عمليات المسح الطبي للحالات، وذلك لمعرفة التوزيع الجغرافي للمرض بنطاق المحافظة، وأكثر المناطق التي بها أعداد مرضي كبير، وأعداد الحالات التي تم امتثالها للشفاء، ومدي استجابة المرضي للتوعية والعلاج.

هذا وأظهر سلطان أنه يعمل علي “جعل الإسكندرية خالية من فيرس سي”، مشيرا الي ضرورة ترتيب أولويتنا من حيث الأهداف والعمل وفق خطة ممنهجة لكي نستطيع خلال فترة وجيزة تقديم فحوصات ومسح طبي شامل لأكبر أعداد ممكن من المواطنيين للبدء في تقديم العلاج المجاني للمرضى، وكذا إقامة العديد من المراكز الطبية المتخصصة للفحص واستقبال حالات مرضى الفيروس بالوحدات الصحية، ومراكز الشباب، مشيرا الي أنه تقرر إنشاء صندوق دواء شوف للمحافظة لتقديم العلاج مجانيا لغير القادرى.



مبادرة الإسكندرية خالية من فيروس سي



مبادرة الإسكندرية خالية من فيروس سي



مبادرة الإسكندرية خالية من فيروس سي

المصدر : مصر ناين