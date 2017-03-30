اصطدمت طائرة شوفة لشركة طيران الإمارات من طراز إيرباص 380، الخميس، مع طائرة من طراز بوينغ 787 شوفة لشركة سكوت، على مدرج مطار تشانجى فى سنغافورة حسبما أفادت وكالة سكاى نيوز الإخبارية .

واصدر متحدث باسم طيران الإمارات لصحيفة “الخليج تايمز”: “إن رحلة طيران الإمارات EK405 من سنغافورة إلى دبى تعطلت ل أضرار طفيفة لحقت بالطائرة”.

وأضاف أن “عمليات التفتيش الهندسية أكدت أن الطائرة بحاجة إلى بعض الإصلاحات، وقد تم توجيه المسافرين على متنها إلى رحلات بديلة”.

واعتذرت شركة الإمارات للركاب عن الإزعاج الذى تسبب به الحادث، قائلة إنها تولى سلامة الركاب وطاقم الطائرة أهمية قصوى.

ومن جانبه، اصدر متحدث باسم شركة سكوت السنغافورية لصحيفة محلية إن الرحلة TZ188 التى كانت متجهة إلى تيانجين بالصين تعطلت ل الاصطدام.

وأضاف أن جميع الركاب وأعدادهم 303 شخصا، بالإضافة إلى 11 آخرين هم طاقم الطائرة بخير، وقد غادروا على متن طائرة بديلة فى وقت لاحق الخميس.





المصدر : مصر ناين