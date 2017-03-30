أفاد ناشطون سوريون، بمصرع شخص وإصابة 35 آخرين جراء قصف قوات النظام لمواقع المعارضة بحى القابون بريف دمشق بصاروخ “جراد” يحتوى على غاز الكلور.

واصدر الناشطون- لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، “إن أعداد القتلى جراء قصف القوات الحكومية على منطقة الزملكا ارتفع إلى 5 قتلى”، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى أقرب نقطة طبية لتلقى العلاج.

وأضافوا أن القصف ما يزال مستمرا على الأحياء الشرقية لمدينة دمشق، حيث تم استهداف حى تشرين وبساتين برزة والقابون بأكثر من عشرة صواريخ “أرض- أرض”، بالإضافة إلى عشرات القذائف المتفى منتصف ة والثقيلة.

وأشاروا إلى أن حيى “بساتين برزة وجوبر الدمشقي” يشهدان معارك عنيفة حاليا بين النظام والمعارضة، وذلك فى محاولة من النظام السورى لاستعادة المناطق التى فقد وها فى المعركة الأخيرة بالمنطقة الصناعية بحى جوبر، موضحين أنه تم تدمير أكثر من 3 دبابات وعربة مصفحة وكاسحة ألغام بحى جوبر، وعدة دبابات للنظام بحى برزة.

المصدر : مصر ناين