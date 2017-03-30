انطلق اليوم الخميس فاعليات المعرض الدولى لترفيه الكلاب فى طوكيو، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وتوضح الصورخروج المواطنين اليابانيين إلى الحدائق والمتنزهات للترفيه عن كلاب.

ويبدأ هذه المعرض فى 30 مارس من كل سنة إلى 2 أبريل.

ويعتبر هذا المعرض الدولى مخصص لعالم الحيوانات الأليفة، والهدف من هذا الحدث هو جعل حياة الحيوانات الأليفة سعيدة على نحو متزايد وصحية.



الترفيه عن الكلاب



الخروج بالكلاب فى الحدائق والمتنزهات



انطلاق المعرض الدولى لترفيه الكلاب فى اليابان



ترفية عن الكلاب فى اليابان



جانب من المعرض



طسنة للكلاب



كيك للكلاب



معرض الترفيه عن الكلاب

المصدر : مصر ناين