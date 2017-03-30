نشبت مشاجرة بين 7 أشخاص بالعياط ل خلافات الجيرة، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش.

تلقى الرائد هشام بهجت، رئيس مباحث العياط، بلاغاً بنشوب مشاجرة بين أعداد من الأشخاص، وبانتاصدر رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مشاجرة نشبت بين 7 أشخاص ل خلافات الجيرة، وأطلق أحدهم أعيرة نارية من بندقية خرطوش أسفرت عن إصابة اثنين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين