أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له اليوم الخميس مشاركة الهيئة للسنة الثاني على التوالي ،في احتفالات العالم باليوم العالمي للتوحد “الأوتيزم”، بإضاءة أعداد من المنشآت التاريخية والرئيسية باللون الأزرق مساء يومي السبت والأحد 1 و 2 إبريل 2017، وهي مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ومبنى القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات بالسويس، بالإضافة إلى إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها، وذلك بالتزامن مع قيام معالم بارزة في جميع أنحاء العالم بإنارة الأضواء الزرقاء الساطعة ،للتوعية بمرض التوحد “الأوتيزم”.

وأكد الفريق مميش فى بيان له اليوم على حرص الهيئة على تفعيل دورها المجتمعي بتقديم الدعم الكامل للمبادرات المجتمعية البناءة، وتبني أعداداً من المشروعات الخدمية التي تمس احتياجات السنةلين بالهيئة ومواطني مدن القناة.

وشدد رئيس الهيئة ،على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة ،ولاسيما مرضى التوحد مع تزايد نسبة الإصابة به في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن هيئة قناة السويس ،قامت بالفعل بإنشاء مركز متخصص لرعاية الأطفال ،من ذوي القدرات الخاصة في مطلع السنة الماضي ،ليكون منظومة طبية شاملة ومتخصصة تمكن الأطفال من الاندماج الكامل في المجتمع، وتعمل على تغيير نظرة المجتمع لهم من خلال التوعية السليمة، بما يخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ويسهم في تحويل الأطفال من ذوي القدرات الخاصة إلى طاقة يمكن توظيفها بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وأظهر الباشمهندس هاني توفيق حنا مدير إدارة الخدمات أن الهيئة لا تدخر جهداً في تطوير الخدمة الطبية المُقدمة من خلال مستشفى الهيئة والمراكز الطبية المتخصصة الشوفة لها، لافتاً إلى أن مركز الهيئة لعلاج ذوي القدرات الخاصة يواكب أحدث الأساليب العلمية والعلاجية في التسنةل مع ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف الدكتور ممدوح تركي رئيس قسم طب الأطفال، بمستشفى هيئة قناة السويس، نجاح المركز في أداء رسالته حيث وصل أعداد الأطفال الذين تم تدريبهم و تنيمة مهاراتهم الحياتية والاجتماعية منذ بداية العمل به إلى 509 طفل من المترددين على المركز، من خلال 18 وحدة متخصصة ومؤهلة لعلاج 14 صنف اً من المشكلات التي تعوق ذوي القدرات الخاصة ،بالإضافة إلى إمكانية الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم، و الإعداد النفسي والإرشاد الأسري، مشيراً إلى تواجد فريق العمل بالمركز أمام المنشآت الرئيسية للهيئة في حملة للتوعية بأعراض المرض وكيفية التسنةل معه و للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات عن مرض التوحد.

المصدر : مصر ناين