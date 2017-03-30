تمكنت مباحث الأموال السنةة بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة ، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من القبض على سيدة لاتهامها ونجليها بالإستيلاء على 425 ألف جنيه من أعداد من الشباب لإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم بالبحيرة .

كانت وردت معلومات لضباط قسم الأموال السنةة بالمديرية من ” عمرو إ ع ” حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية وعربية ومقيم بسنتواى مركز أبو حمص وأخرين بقيام كل من ” صابر ع أ ” بالمعاش ، محمد ص ع ” ، وليد ص ع نجلى الأول ” هاربان ” ومقيمين شرنوب مركز دمنهور .

بالإشتراك فيما بينهم بإيهام بعض الشباب بقدرتهم على التوظيف بالوظائف الحكومية بالجهات المختلفة حيث تحصلوا منهم علي مبلغ ( 425 ألف جنيه ) ولم يفوا بوعودهم معهم و استولوا علي المبالغ المالية بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين .

و تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة السنةة .

المصدر : مصر ناين