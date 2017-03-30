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ضبط سيدة لاتهامها ونجليها بالإستيلاء على ألف جنيه من الشباب

منوعات
ضبط سيدة لاتهامها ونجليها بالإستيلاء على ألف جنيه من الشباب

تمكنت مباحث الأموال السنةة بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة ، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من القبض على سيدة لاتهامها ونجليها بالإستيلاء على 425 ألف جنيه من أعداد من الشباب لإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم بالبحيرة .

كانت وردت معلومات لضباط قسم الأموال السنةة بالمديرية  من ” عمرو إ  ع ”  حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية وعربية ومقيم بسنتواى مركز أبو حمص وأخرين  بقيام كل من ”  صابر ع أ  ”   بالمعاش ،  محمد ص ع ” ،  وليد ص  ع  نجلى الأول ” هاربان ” ومقيمين شرنوب مركز دمنهور . 

 بالإشتراك فيما بينهم بإيهام بعض الشباب بقدرتهم على التوظيف بالوظائف الحكومية بالجهات  المختلفة حيث تحصلوا منهم علي مبلغ (  425 ألف جنيه ) ولم يفوا بوعودهم معهم و استولوا علي المبالغ المالية بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين .

و تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة السنةة . 

 

 

المصدر : مصر ناين

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