شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، بالتعاون مع الوحدة المحلية بالكاشف الجديد، حملات نظافة بنطاق القرية وتوابعها حول مدارس القرية والمساجد ورفع القمامة من اماكن التجمع، بإشرافالباشمهندس جمال العبد مدير إدارة الملاريا بالسرو.

وقامت الحملة برش أماكن تجمع القمامة بمادة ديازين جولد 60 % لمكافحة الذباب بسيارة خاصة بالملاريا كما برش دورات مياه المدارس المساجد وتم توزيع صناديق القمامة على القرية وتم تركيب لافتة أعلى مبنى الوحدة المحلية بالكاشف الجديد.

المصدر : مصر ناين