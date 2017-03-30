شنت الإدارة السنةة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون مع المؤسسات التأمينية وواجبة المرور وواجبة المرافق ومشبه ى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 110 سيارات متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 51 سيارة تم تسليمها لمالكها و 11 سيارة تم حجزها بالأقسام والمراكز، و تم رصد 16 دراجة بخارية بدون تراخيص، و36 دراجة بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

المصدر : مصر ناين