عاد الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إلى نواكشوط صباح اليوم الخميس قادما من عمان (الأردن) بعد المشاركة فى اجتماع مجلس كلية الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية ال 28، التى عقدت أمس بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان الرئيس الموريتانى قد سلم الرئاسة الدورية لمؤتمر القمة العربية للعاهل الأردنى عبد الله الثانى وألقى فى افتتاح القمة خطابا دعا خلاله إلى تمكين الشباب العربى الذين يحتلون نسبة كبيرة من مجتمعاتنا، وطالب بتأهيلهم وتدريبهم لشغل المواقع القيادية.

واستعرض ولد عبد العزيز فى كلمته الافتتاحية للقمة التطورات والتحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة داعيا إلى ضرورة استعادة التضامن العربى وضرورة التكاتف فى مواجهة التحديات وخطر الإرهاب.

المصدر : مصر ناين