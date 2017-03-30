ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة 30 طن أرز شعير بقصد بيعه بسعر مرتفع وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط الحسينى “ا.م.ا” 42 سنة المدير المسئول عن مضرب أرز بدون ترخيص بقرية نمرة البصل مركز المحلة لصاحبته “تهانى.ا.ع.ا” وبحوزته 30 طن أرز شعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول فى المحضر رقم 23456 جنح مركز المحلة 2017.

كما تم ضبط “سمير.ا.ع.ا” صاحب مخبز بلدى بقرية أبيار كفر الزيات لقيامه بالتلاعب فى كمية الدقيق المنصرفة للمخبز، والاستيلاء على 100 جوال دقيق وزن الجوال 50 كيلو فى المحضر رقم 17 أحوال الإدارة، و”محمد.ص.ج” صاحب مخبز بلدى بقرية إبيار كفر الزيات لقيامه بالتلاعب فى كمية الدقيق المنصرفه للمخبز والاستيلاء على 35 جوال دقيق وزن الجوال 50 كيلو فى المحضر رقم 19 أحوال الإدارة، وضبط السيارة رقم 3915 ر ل ج قيادة “محمد.ع.ع.ف” 55 سنة – مقيم أبو حماد – البحيرة حال مرورها أمام نقطة مرور دفرة – مركز طنطا محملة بـ25 جوال فول سودانى مقشر وزن الجوال 25 كيلو فى المحضر رقم 10927 جنح مركز طنطا 2017، كما تم ضبط “أحمد.م.م.ا” صاحب مصنع حلاوة طحينية بقرية محلة مرحوم – مركز طنطا – وبحوزته 316 عبوة حلاوة طحينية مختلفة الأوزان غير صالحة للاستهلاك و40 كيلو طحينة غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 10982جنح مركز طنطا 2017، و”صبرى.ع.ع.ا” 35 سنة صاحب مكتبة بقرية شبراملس مركز زفتى مقيم بذات الناحية، وبحوزته 1400 صاروخ ألعاب نارية فى المحضر رقم 7871 جنح مركز زفتى 2017، و”أحمد.س.ا.ع” 31 سنة صاحب معمل مخللات بقريه مسجد وصيف مركز زفتى مقيم بمساكن السعيد – المقطم – القاهره وبحوزته 10 براميل مخللات متصنف ه وزن البرميل 100 كيلو جرام بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك فى المحضر رقم 7571 جنح مركز زفتى 2017.

المصدر : مصر ناين