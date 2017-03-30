اصدر ت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، اليوم الخميس أن اللجنة الوطينة والاستشارية لحقوق الانسان أصدرت تقرير لها اليوم عن العنصرية وعداء السامية والأجانب فى فرنسا، ويفيد بأن نسبة الاعتداءت فى هذه الجوانب انخفضت بشكل كبير فى سنة 2016 الماضى، وظهرت نبرة التسامح.

واصدر ت اللجنة التى أجرت التقرير أنها شملت العديد من المناطق التى تحتوى على أقليات فى منتصف سكان المدن الأصلية، إضافة إلى الاستناد على بيانات من وزارتى الداخلية والعدل الفرنسيتين، واستطلاعات الرأى السنة الخاصة بمعهد ايبسوس.

ووفقاً للتقرير فإن الواجبة الفرنسية والدرك سجلا ما يقرب ما يقرب من 800 شكوى شهرياً تتعلق بالجرائم المرتكبة ل الجنس والعرق والديانة والاصل، وهو ما وصفته دائرة الإحصاء الوزارى للتأمين الداخلى بالانخفاض فى هذه الصنف ية من الجرائم خلال 2016.

وأشارت اللجنة الفرنسية أنه وفقاً للأرقام الصادرة عن المخابرات الاقليمية المركزية، فإن الهجمات والتهديدات التى تتعلق بمعاداة السامية، أو كراهية المسلمين وخشيتهم ” الاسلاموفوبيا”، انخفضت بنسبة 44.69% فى 2016، ( بمعدل 1125 جريمة فى المقابل 2034 فى سنة 2015).

المصدر : مصر ناين