كشفت مواصفات هاتف جلاكسى S8 الداخلية التى نشرتها شركة سامسونج عبر المدونة الرسمية الخاصة بها على الإنترنت، أن هاتفها الجديد هو الأول من صنف ه الذى سيأتى مع ميزة بلوتوث 5.0، مع وعود تصل إلى ضعف سرعة بلوتوث 4.2 الذى كان متاح فى الهواتف السابقة، وأربعة أضعاف النطاق.

ووفقا لموقع ENGADGET الأمريكى، فيمكنك استخدام بلوتوث 5.0 الجديد المتاح داخل جلاكسى س8، مع الساعات الذكية لجعلها أكثر استجابة، والاتصال ببعض المؤسسات المنزلية الذكية من مسافة أكبر، وهو الأمر الذى يشير إلى تطور مزايا الاتصال اللاسلكى خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن سامسونج كشفت أمس عن هاتفها الجديد Galaxy s8 بمواصفات متطورة وحديثة، أبرزها شاشة قياس Quad HD قياس 5.8 بوصة وبطارية 3,000 mAh وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، كما يضم جلاكسى s8 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى “رام” وكاميرا خلفية 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى معالج كوالكوم Snapdragon 835 ومعيار IP68 لمقاومة الماء وميزتى الشحن اللاسلكى والتعرف على الوجه.

المصدر : مصر ناين