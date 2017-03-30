تخلى الرئيس الأميركى دونالد ترامب عن هاتفه المفضل وبدأ بالفعل التغريد من هاتفه الجديد.

واصدر مدير حسابات التواصل الاجتماعى للرئيس ومستشاره دان سافينو جونيور مساء الثلاثاء إن الرئيس يستخدم هاتفه الجديد آيفون منذ أسبوعين ويغرد به على تويتر، بعد أن كان يستخدم هاتف من سامسونغ.

وكانت انتقادات وجهت إلى ترامب ل استمراره فى استخدام هاتفه القديم المعتمد على نظام أندرويد، وهو غير مشفر للاستخدام الرئاسي.

ونشرت نيويورك تايمز تقريرا فى فبراير الماضي، أثار الذعر فى الأوساط السياسية، تفيد بأن ترامب لا يزال يستخدم الى أن ذلك الوقت هاتفه القديم.

وطالب نائبان ديمقراطيان هما توم كاربر وكلير ماك كاسكل من الإدارة الأميركية الجديدة بإفادة الكونغرس بمعلومات عما إذا كان الرئيس قد غير الهاتف الشخصى أم الى أن الأن معه.

ومن المعروف أنه من الصعب للغاية فك شفرة مؤسسات آيفون، مما يجعلها ملائمة للاستخدام الرئاسى.

المصدر : مصر ناين