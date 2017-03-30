شهدتالباشمهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ ، توزيع كراتين “تحيا مصر” بمدينة الحامول، المقرر توزيعها وبيعها للمواطنين فى الأماكن الأكثر احتياجًا وذات الكثافة السكنية الكبيرة بسعر 25 جنيهًا بدلا من 54 جنيهًا، حيث تم التوزيع بمقر إدارة التضامن الاجتماعى بالمدينة بحضور السيد عبد الله مدير ادارة التضامن.

والتقتالباشمهندسة عايدة ماضى، بأعداد من المواطنين الذين أشادوا بالسلع الموجودة بالكرتونة وانخفاض سعرها، مؤكدًا أن الدولة تقف بجانب أبنائها فى الحفاظ على مستوى معيشتهم ومساعدتهم فى توفير احتياجاتهم الأساسية، ووجه الشكر لرجال القوات المسلحة على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

واصدر ت رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، فى بيان لها اليوم، إنه تم توزيع الكراتين على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا، وتحتوى الكرتونة المدعمه على ” 3 كيس مكرونة وكيس فول وكيس سكر وكيس أرز وشاى وصلصة وعلبة سمن”

كما ترأست الباشمهندسة عايدة ماضى، وفدًا لزيارة كنيسة ماري جرجس بالحامول، ولتسليم القس برسوم راعي الكنيسة أعداد من كراتين” تحيا مصر”، لتعظيم دور المواطنة والمشاركة المجتمعية.

واستقبل القس برسوم راعي الكنيسة، ومدحت وديع مدير الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول وأعداد من الأخوة الأقباط، رئيس المدينة، معربين عن سعادتهم لحرص رئيس المدينة بالارتقاء بمستوى الخدمات بمركز ومدينة الحامول، والجهود المبذولة فى كافة المجالات.

فى سياق متصل اصدر عماد حبيب كيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن الباصدر ين التموينيين سيصرفون 66 سلعة ببطاقات التموين للمواطنين بدء من أول شهر إبريل القادم.

وأضاف عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى المديرية، فى بيان لمديرية التموين، بأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار الوزارى رقم 66 لسنة 2017 بشان تعديل القرار الوزارى رقم 1 لسنة 2015، يتضمن القرار 66 سلعة تُصرف للمواطنين بالبطاقات التموينية وأسعارها وفقا للنموذج المرفق وذلك اعتبارا من اول ابريل 2017م.



رئيس مدينة الحامول توزع كراتين تحيا مصر



توزيع كراتين تحيا مصر



رئيس مدينة الحامول بإدارة التضامن



توزيع كراتين تحيا مصر على الاهالى بأسعار مخفضة



رئيس مدينة الحامول بكنيسة مارجرجس



بعض الكراتين المُسلمة لكنيسة مارجرجس



رئيس مدينة الحامولبكنيسة مارجرجس

المصدر : مصر ناين