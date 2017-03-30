اتهمت سنةلة زميلها بالتحرش بها داخل فرع شركة كائنة بمول شهير بأكتوبر، ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا، إلا أنها استغاثت بباقى السنةلين وتمكنوا من ضبطه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى قسم واجبة أول أكتوبر بلاغا من ” ا. ب ” سنةلة بفرع شركة أغذية بمول شهير اتهمت فيه زميلها بالعمل “م. م ” بتهديدها بمطواة وتحرشه بها ومحاولته الاعتداء الجنسى عليها إلا أنها استغاثت بالسنةلين الذين ألقوا القبض عليه.



وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق



المصدر : مصر ناين