أصبح “جاستين بيبر” يشغل بال قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى بشتى أنحاء العالم، وذلك بعد أن تصدر اسمه المواقع الفنية الكبرى والصحف بخبر أنه من الممكن أن يواجه السجن فى البرازيل، وذلك بعد أن قام برش إحدى واجهات الفنادق بشكل غير قانونى سنة 2013 وترك البلاد قبل أن تخطره السلطات بتهمة تشويه الوجهة، ومن الممكن أن تطبق عليه عقوبة تشويه مبنى فى البرازيل بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة.

جاستين بيبر

من جهة أخرى يخطط المطرب جاستن بيبر والنجمة زين مالك عضو فريق “وان دايركشن” السابق، للتعاون لإصدار أغنية جديدة “single“، حسب تأكيد موقع “ميد داى”، فبدأت الاخبار فى التداول بعد أن نشر جاستين على صفحته بأحد مواقع التواصل لينك يخص زين مالك!!

وأكدت إحدى المصادر لموقع “sun” أن جاستين بيبر معجب بأعمال زين الموسيقية ولفتت نظره بنسبة كبيرة، وهناك مناقشات مبدئية حول عمل النجمين معا، ومن المؤكد أنه إذا تم التعاون بين الثنائى سيكون ضخم للغاية كون النجمين يعلما “سر” نجاح الأعمال الموسيقية.



زين مالك وجاستين بيبر



النجم الشاب جاستين بيبر

المصدر : مصر ناين