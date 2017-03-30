ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال السنةة، القبض على صاحب شركة لإلحاق العمالة للخارج، لاتهامه بالنصب على 5 أشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم كسائقين وجزارين بالسعودية خلال موسم الحج.



تلقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال السنةة بالجيزة بلاغا من 5 مواطنين اتهموا فيه صاحب شركة لالحاق العمالة للخارج ببولاق الدكرور، بالنصب عليهم والاستيلاء من كل منهم على 30 ألف جنيه لتوفير فرص عمل كسائقين وجزارين بالسعودية خلال موسم الحج إلا أنه لم يفي بوعده.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.





المصدر : مصر ناين