استقبلالباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، منذ قليلالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، فى مستهل زياته للمحافظة اليوم الخميس لافتتاح وتفقد أعداد من المنشآت الشبابية والرياضية ببعض مراكز الشباب بالمحافظة.