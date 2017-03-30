وزير الشباب والرياضة يصل بنى سويف لافتتاح منشآت شبابية ورياضية بالمحافظة
استقبلالباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، منذ قليلالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، فى مستهل زياته للمحافظة اليوم الخميس لافتتاح وتفقد أعداد من المنشآت الشبابية والرياضية ببعض مراكز الشباب بالمحافظة.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة افتتاح حمام سباحة بنادى متحدى الإعاقة شرق النيل، وافتتاح 4 ملاعب بالأبعاد الخماسية مزودة بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة بالمعسكر القومى للشباب ببنى سليمان، وافتتاح ملعبين بمركز شباب مدينة بنى سويف، وملعب خماسى بمركز شباب توقتت الشرقية، بجانب تفقد المدينة الرياضية ببنى سويف لمعاينة الإستاد الرياضى والصالة المغطاة وحضور نهائى بطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم بإستاد بنى سويف
المصدر : مصر ناين
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