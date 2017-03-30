لقى 4 أشخاص مطلوبين فى قضايا جنائية مصرعهم إثر تبادل إطلاق اللهيب مع قوات التأمين خلال حملة تنفيذ الأحكام بمركز ديرمواس، وعثر بحوزتهم على أعداد من قطع السلاح غير المرخص.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير الكشف الجنائى، يفيد مصرع 4 من المطلوبين فى قضايا جنائية بقرية البدرمان الشوفة لمركز ديرمواس، وذلك خلال الحملة التأمينية المكبرة لضبط المطلوبين فى القضايا الجنائية، حيث وقع تبادل إطلاق نار بين التأمين والمطلوبين تأمينياً مما أسفر عن مصرع 4 من المطلوبين.

وعثرت الاجهزة التأمينية على أعداد من قطع السلاح كانت بحوزتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المصدر : مصر ناين