توجه صباح اليوم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إلى محافظة بنى سويف لافتتاح الملاعب المطورة ببعض مراكز الشباب بالمحافظة، وحضور نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى المحافظة بين فريقى مركز شباب الفشن ومركز شباب سمسطا.

وتتضمن جولة الوزير ببنى سويف افتتاح حمام سباحة بنادى متحدى الإعاقة، وافتتاح 4 ملاعب بالأبعاد الخماسية مزودة بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة بالمعسكر القومى للشباب، وافتتاح ملعبين بمركز شباب مدينة بنى سويف، وملعب خماسى بمركز شباب توقتت الشرقية.

كما تشمل زيارة الوزير تفقد المدينة الرياضية ببنى سويف لمعاينة الاستاد الرياضى والصالة المغطاة.

المصدر : مصر ناين