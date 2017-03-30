أعلنت السلطات فى ولاية تكساس الأمريكية، مصرع 13شخصا وإصابة 2 أخرين، فى حادث اصطدام حافلة بشاحنة صغيرة، كانت قادمة فى الطريق الفى المقابل حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز العربية.

وأظهر ت السلطات أن الحافلة كانت تقل أربعة عشر شخصا عندما وقع الحادث، فيما كان فى الشاحنة شخص واحد فقط، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وكانت الحافلة الشوفة للكنيسة المعمدانية فى نيو براونفلز تقل 14 شخصا عندما وقع التصادم، الأربعاء، مع الشاحنة التى كان بها شخص واحد. واصدر السارجنت كونراد هاين من إدارة السلامة السنةة فى تكساس إن التحقيق الى أن الأن جاريا لمعرفة سبب الحادث.

واصدر ت الكنيسة المعمدانية، على صفحتها على فيسبوك إن مجموعة من أبنائها لقيت حتفها فى الحادث أثناء عودتها من رحلة لمدة ثلاثة أيام.

المصدر : مصر ناين