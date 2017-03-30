تمكن قبل قليل، رجال مباحث الأموال السنةة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من القبض على فنى بالتعليم، لاتهامه وآخر بالنصب على المواطنين لإيهامهم بقدرتهما على توظيفهم فى النظام بالبحيرة .

كان ضباط قسم الأموال السنةة بالمديرية برئاسة العميد أحمد البنا رئيس المباحث تلقوا بلاغا من “أحمد م م” حاصل على دبلوم صناعى ومقيم عزبة العوامى مركز المحمودية وآخرين بقيام كل من، “رضا س ع” فنى إنتاج وسائل تعليمية بمدرسة نظارة سماديس الإعدادية، و”ياسين س ع” ومقيمان نظارة سماديس مركز الرحمانية “هارب” بالاشتراك فيما بينهما بإيهام بعض الشباب بقدرتهما على التوظيف بالوظائف الحكومية بالجهات المختلفة، حيث تحصلا منهم على مبلغ (90 ألف جنيه) ولم يفوا بوعدهما معهم واستولوا على المبلغ .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب .

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة السنةة .

المصدر : مصر ناين