أحالت النيابة السنةة بشمال الجيزة “تامر.م” 37 سنة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية الالان ة، لاتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسى على فتاة وتصويرها عارية، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة إمبابة.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم “تامر.م”، استدرج فتاة تدعى “سارة.س” 17 سنة ربة منزل ومقيمة ببولاق الدكرور، أثناء سيرها بمنطقة إمبابة إلى أحدى العقارات السكنية بعدما اوهمها بحيازته صور جنسية خاصة بها، وبأعداد من فتيات الشارع، وهناك اجتذبها عنوة إلى شقته تحت تهديد السلاح.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم حاول خلع ملابس المجنى عليه عنوة، ما دفعها للصراخ والقفز من نافذة المنزل، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد، وتمكنت قوات التأمين من ضبط المتهم الذى اعترف بالاتهامات التى أسندت إليه وتبين من خلال التحرى، أنه مسجل خطر سرقة بالإكراه وسبق اتهامه فى 11 قضية متصنف ة ما بين مشاجرة ومخدرات وسرقات بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.

المصدر : مصر ناين