قرر حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز كفر سعد بدمياط، اليوم الخميس، إحالة 14 موظفًا من الوحدة المحلية بقرية العباسية للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وكانت لجنة المشوفة بالوحدة المحلية قامت بالمرور على الوحدة المحلية بالعباسية وتم الشطب على 14 من السنةلين بالوحدة من القوة التى تبلغ 29 سنةلاً وتلاحظ التوقيع لبعض السنةلين فى خانة الحضور فى عدم وجودهم داخل الوحدة وهذا ما يعادل نصف القوة للوحدة الأمر الذى يستلزم التحقيق معهم.

كما تم المرور على الوحدة المحلية بالمحمدية وتلاحظ أن الغياب هو موظف واحد فقط وذلك لا يعوق سير العمل داخل الوحدة وتم إحالة التقرير لإدارة الشئون القانونية بالوحدة للتحقيق معهم.

المصدر : مصر ناين