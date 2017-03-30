ألقت مباحث مديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على ربة منزل، بالاستيلاء على حوالى مليون جنيه من أعداد من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال السنةة، بمديرية تأمين الإسكندرية، بلاغًا من “ا.س “- 51 سنة موظف وأعداد “5” آخرين ضد ” ص. م”- 48 سنة مقيمة دائرة قسم واجبة باب شرقي ” المحكوم عليها فى القضية جنح قسم واجبة باب شرقى ” تبديد “غيابياً بالحبس لمدة سنة لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوات المنزلية والكهربائية فى المقابل نسبة ربح شهرية قدرها 3 %، وانتظمت في دفع الفائدة لعدة أشهر، ثم تهربت وامتنعت عن سداد الفائدة أو أصول المبالغ التي تحصلت عليها.

أكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة وقيام المتحرى عنها بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تلقى الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين “جار تحديدهم”، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم واجبة المنشية وجار العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين