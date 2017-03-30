أعلنت مصادر تأمينية إيطالية اليوم الخميس أنه تم الكشف عن خلية جهادية فى مدينة البندقية، شمال ايطاليا.

واصدر ت المصادر ذاتها ان “ثلاث مذكرات حجز احترازى تم تنفيذها الليلة الماضية فى السجن، فضلا عن توقيف شخص و12 مداهمة فى إطار عملية مكافحة الإرهاب مشتركة للواجبة والدرك، بتنسيق نيابة مكافحة المافيا والإرهاب فى البندقية ضد مواطنين أجانب”، واضافوا انه “تم بذلك تفكيك خلية إرهابية جهادية تنشط فى المركز التاريخى للمدينة”.

وذكرت المصادر، وفقا لوكالة أنباء الايطالية، أن “التحقيق المعقد الذى أدى إلى كشف الخلية، نسقته نيابة البندقية لمكافحة المافيا والإرهاب، وقادته وحدة العمليات الإقليمية بالتعاون مع مكتب التحقيقات السنةة والعمليات الخاصة (ديجوس)”.

وأشارت إلى أن “المعلومات مصدرها أنشطة المراقبة الإقليمية واسعة النطاق للواجبة والدرك، التى تجرى بتنسيق وثيق دائما، لمنع الجريمة بشكل سنة والظواهر الإرهابية على وجه الخصوص، نظرا للوضع الدولى الحساس”.

وشوفت أن “نشاط المحققين أدى إلى التعرف على الأشخاص، ومحيط علاقاتهم، ومدى تطرفهم، وأماكن ترددهم، وصولا إلى كشف أنشطتهم الإجرامية ومن ثم تنفيذ ثلاثة أوامر حجز إحترازى فى السجن وتوقيف شخص قاصر، جميعهم من كوسوفو ويقيمون فى إيطاليا بتصاريح إقامة نظامية”.





المصدر : مصر ناين