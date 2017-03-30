هدد عارف كارامان قائم مقام بلدة عادل جواز الشوفة لمدينة بيتليس شرق تركيا أهالى القرة بقطع الخدمات عنهم فى حالة عدم التصويت بـ “نعم” على استفتاء التعديلات الدستورية المقرر عقده 16 أبريل المقبل.

وبحسب صحيفة زمان التركية، استدعى المسئول التركى عمد القرى، واصدر لهم: “إن لم تصوتوا لصالح التعديلات الدستورية سأسحب الأختام الرسمية منكم”.

وبعد أن انتشر الخبر توجه نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض عن العاصمة أنقرة علي حيدر حق وردى إلى البلدة واجتمع بالعمد. وأكد العمدة أن قائم مقام البلدة اصدر لهم: “إن لم يخرج الاستفتاء بـ”نعم” بنسبة معينة، لن يقدم الخدمات المحلية للقرى، ولن يخصص لنا بعض ا من الميزانية، وسيسحب منا الأختام الرسمية للدولة”.

ومن المقرر أن يجرى استفتاء التعديلات الدستورية على 18 مادة جديدة فى 16 أبريل المقبل، والتى تحول تركيا إلى نظام رئاسى وتمنح الرئيس التركى رجب طيب إردوغان صلاحيات مطلقة وتهميش دور البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى.

المصدر : مصر ناين