اصدر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى إن الجهاز الفنى لم يوقّع أى غرامات مالية ضد ثنائى الفريق عماد متعب وأحمد قام بفتحى رغم اشتعال أزمتهما مؤخراً مع الجهاز.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً واضحاً داخل الأهلي ل تصريح متعب بأنه سيرحل إذ لم يُشارك فى المباريات، وتأكيد قام بفتحى أنه تلقى عرضاً رسمياً من أهلى جدة السعودى فى يناير الماضى، وتأكيده أيضاً على أن عبد الحفيظ لم يذكر الحقيقة وأخفى وجود عرض سعودى لاستعارته فى يناير الماضى.

وأظهر حسام البدرى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الجهاز الفنى حذر اللاعبين من خطورة اختراق الحظر الإعلامى المفروض عليهم حالياً، حيث تصل غرامة اختراق الحظر لـ200 ألف جنيه وترتفع إلى 500 ألف جنيه حال الهجوم ضد الجهاز الفنى فى وسائل الإعلام.

وأكد البدرى أن الجهاز أغلق تماماً ملف الأزمات الأخيرة ولم يعد يفكر إلا فى الارتباطات المقبلة وأولها لقاء الداخلية بعد غد السبت بالدورى، موضحاً أن جلسة الأمس شهدت تأكيد الجميع على طى صفحة الخلافات والتركيز فى الفترة المقبلة وأن قرار مشاركة أى لاعب حق أصيل للجهاز الفنى.

المصدر : مصر ناين