كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط “عمرو م ح” صاحب مضرب القام بفتح لضرب الأرز كائن مدينة إدكو، لحيازته وتخزينه (27) طن أرز شعير، و(50) طن أرز أبيض وحبسهما عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز إدكو، و”أحمد غ ع” المدير المسئول عن مضرب الأمانة لضرب الأرز كائن مدينة إدكو لحيازته وتخزينه (50) طن أرز شعير، و(5) أطنان أرز أبيض وحبسهما عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز إدكو .

كما تم ضبط “أسامة م ال” صاحب مضرب نور لضرب الأرز كائن مدينة إدكو، لحيازته وتخزينه (30) طن أرز شعير، و(11) طن أرز أبيض وحبسهما عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز إدكو، و”عبدالباسط م ع” المدير المسئول عن مضرب السنابل لضرب الأرز كائن مدينة إدكو، لحيازته وتخزينه (15) طن أرز شعير، و(5) أطنان أرز أبيض وحبسهما عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز إدكو بإجمالى (122) طن أرز شعير، و(71) طن أرز أبيض .