تمكنت القوة التأمينية المعينة لتأمين سفارة زامبيا بالعجوزة، من مطاردة عاطلين وضبط أحدهما لخطفهما حقيبة موظفة أثناء سيرها بالشارع، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



البداية، أنه أثناء مشوفة القوة التأمينية المعينة لتأمين سفارة زامبيا بالعجوزة لعملها استغاثت موظفة لقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبتها، وتمكن أفراد القوة من مطاردة المتهمين وضبط أحدهما ويدعى “محمود. خ ” عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع صديقه الهارب “محمد. ع” عاطل، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين