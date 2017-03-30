ذكرت صحيفه “دى فيلت” الألمانية واسعة الإنتشار فى تقرير لها أن المخابرات التركية الى أن الأن ت تمارس نشاطها تجاه أعضاء البوندستاج الألمانى.

واصدر ت الصحيفة ” إن هناك قائمة بأسماء أعضاء البوندستاج الألمانى المستهدفين من قبل المخابرات التركية من بينها النائبة المنتمية للحزب الاشتراكى الديمقراطى ميشائيلا منتفيرنج”.

ونقلت الصحيفة عن النائبة منتفيرنج قولها إن المخابرات التركية تجاوزت كل الحدود المسموح بها، متهمة إياها بقمع الأفكار الناقدة.

وأضافت الصحيفة “إن جهاز المخابرات التركية يقوم بالتجسس على أنصار محتملين لحركة جولن (التركية المعارضة) فى ألمانيا من خلال التنصت على الهواتف والمراقبة بالكاميرات”.

المصدر : مصر ناين