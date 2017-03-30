أقام سعيد محمد درويش مصطفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام على مستريح قام بالنصب على أعداد من المواطنين بمنطقة المرج، بعد بيعه لهم شقق مملوكة للغير وتحصيل مبالغ مالية منهم تصل لميلون ونصف.

واختصمت الدعوى رقم 35921 لسنة 71 قضائية ، كلا من وزير الداخلية، ومدير مصلحة التأمين بوزارة الداخلية ومدير تأمين القاهرة .

واصدر ت الدعوى إن المواطن أحمد عبد الرحيم عبد الله فرماوى، قام بالنصب على أعداد من المواطنين بمنطقة المرج، ووحصل منهم على مبالغ تصل إلى مليون ونصف جنيه فى المقابل إعطائهم شقق وقام بالنصب عليهم ولم يسلمهم الشقق وقام المتضررين بتحرير محاضر وقضايا وصدر ضده احكام بالحبس 16 سنة وكفالة 9000 جنية فى 9 قضايا .

المصدر : مصر ناين