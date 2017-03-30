أعلن رئيس الوزراء الماليزى محمد نجيب عبدالرزاق، أن النظام الماليزية ستصدر بيانا رسميا بشأن اغتيال كيم جونج-نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون عندما يحين الوقت.

واصدر عبدالرزاق – فى مؤتمر صحفى عقد فى كوالالمبور – إن التحقيق فى قضية اغتيال جونج نام يتعلق بالمفاوضات التى تجرى حاليا بين حكومتى ماليزيا وكوريا الشمالية، وأنها حساسة للغاية.

وأضاف نجيب عبد الرزاق – وفق ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية “برناما”، اليوم الخميس، “أن أولوية النظام فى المفاوضات المعنية هى ضمان سلامة الماليزيين الموجودين فى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج وحماية سيادة بلادنا، وآمل أن يتحلى الجميع بالصبر”.

كان كيم جونج نام قد اغتيل يوم 13 فبراير الماضى فى مطار كوالالمبور الدولى وهو فى انتظار طائرته إلى الصين.

المصدر : مصر ناين